Тамбовская область получит дополнительные 35,6 миллиона рублей на благоустройство

28 июля Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 3,6 миллиарда рублей для реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений. По нему Тамбовская область получит дополнительные 35,6 миллиона рублей.

- Средства пойдут на реализацию двух проектов в городах Уварово и Рассказово, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, дополнительное финансирование из резервного фонда Правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году.

В частности, 22,1 миллиона рублей направят на реализацию проекта по реновации городского сада в городе Рассказово. Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса в 2020 году. Срок его реализации — 2021-2022 годы.

Сейчас на территории городского сада ведется строительство культурно-досугового центра. Кроме того, выполняются работы по устройству лектория и фонтана, идет укладка тротуарной плитки. Заказаны и установлены вывески для городского сада.

В 2021 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителем стал проект «Формула процветания Уварово», предусматривающий благоустройство территории пруда во 2-м микрорайоне города. На реализацию этого проекта Уварово дополнительно получит 13,5 миллиона рублей.

- Проектом предусмотрена организация тротуаров и велодорожек, парковки для автотранспорта, возведение стационарных сидений на склонах, лавок с навесом, амфитеатра со сценой, малого амфитеатра на воде, торговых киосков, скейт-, спортивных и детской игровой площадок, многофункционального павильона с кафе, универсальным залом, комнатой матери и ребенка, - говорит начальник отдела строительства и архитектуры администрации города Уварово Ольга Галицына.

По проекту предполагается обустроить около 46 тысяч квадратных метров территории. В центральной части города появятся пешеходные зоны и зоны отдыха, а также спортивные объекты.