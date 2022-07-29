В Тамбове снесут котельную у картинной галереи

Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили решение списать находящееся в ведении муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» здание котельной, расположенное рядом с картинной галереей по адресу ул. Советская, 97. Ее построили в 1960 году, для обслуживания здания картинной галереи. После проведения реконструкции котельной, расположенной по адресу ул. Советская, 89 (рядом с лицеем №6), отопление галереи было переведено на нее и необходимость в старой котельной отпала. Оборудование из нее демонтировали. После этого здание постепенно приходило в негодность и стало плохо влиять на техническое состояние самой картинной галереи, которая располагается в здании объекта культурного наследия «Нарышкинская читальня». В августе 2021 года в здании котельной провели специальную экспертизу, по результатам которой сделали заключение о стопроцентном износе, неудовлетворительном состоянии пристройки, а также о экономической нецелесообразности ее восстановления. Вопрос о необходимости списания здания котельной, находящегося в муниципальной собственности, был вынесен на обсуждение депутатов Тамбовской городской Думы.

- Работы по демонтажу будут проведены после оформления всех необходимых документов, ориентировочный срок - осень 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.