На Тамбовщине стартовал ремонт гидротехнических сооружений

В 2022 году в регионе запланированы работы по капитальному ремонту 4 гидротехнических сооружений областной и муниципальной собственности по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области».

Уже начались работы на плотине пруда у поселка Демьян Бедный Жердевского района, а также на реке Большая Липовица у села Красносвободное в Тамбовском районе. Общий объем финансирования проектов превысит 47 миллионов рублей, это средства федерального и областного бюджетов.

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в Жердевском районе планируется завершить уже в этом году, в Тамбовском районе работы на плотине продолжатся и в 2023 году.

Кроме того, на 2022 год запланировано начало работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на реке Арженка в городе Рассказово и на реке Алешня у поселка Отделение совхоза Зеленый Гай в Мичуринском районе.

- Всего в регионе насчитывается более 800 ГТС федеральной, областной, муниципальной и частной собственности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - С 2013 по 2021 годы проведен капитальный ремонт более 40 ГТС.