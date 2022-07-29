На Северном обходе Тамбова в аварии пострадал 3,5-месячный ребенок

В ДТП пострадали 21-летняя женщина и малыш Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, родившийся 3,5 месяца назад, произошла 28 июля в 21 час 10 минут на 4 км автодороге «Тамбов- Северный обход Тамбова». 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Honda Civic» врезался в «ВАЗ 2100», под управлением 22-летнего мужчины, который начал тормозить, потому что на светофоре загорелся красный и машины перед ним остановились.

- В результате аварии пострадали два пассажира отечественного автомобиля – 21-летняя девушка и маленький ребенок, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмированную госпитализировали, малыш в больничном лечении не нуждался.