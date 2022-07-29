В Тамбовской области пройдет фестиваль пирога

30 июля в Ржаксе впервые пройдёт большой летний праздник - фестиваль пирога. Он начнётся в 10 утра и соберет всех поклонников выпечки. На фестивале будет организованна работа разных площадок, где можно будет попробовать выпечку и другие блюда, принять участие в мастер-классах и конкурсах, оценить изделия народного художественного промысла. Для детей будет организована работа аттракционов и аниматоров, экскурсия на Ржаксинский завод по изготовлению лимонада. В конкурсной программе «Вернисаж пирогов» кулинары района представят свои лучшие творения – классические русские большие пироги, порционные пирожки, открытые и закрытые пироги с разнообразными начинками, печеные, слоеные и жареные пироги, ватрушки и рыбники. Гости фестиваля смогут посетить храм Пресвятой Богородицы, выставочный центр народного творчества «Сказка». В концертной программе примут участие творческие коллективы района.

- Завершится фестиваль праздничной дискотекой и салютом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.