В Тамбовской области будут ловить мотоциклистов-нарушителей

На территории Тамбовской области 29 июля пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Сотрудники ГИБДД напоминают, что управлять мопедами и скутерами разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или «А1», если объём двигателя не превышает 125 см3. Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 18 лет.

- За отсутствие водительского удостоверения предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - За передачу мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.