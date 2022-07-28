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Общество28 июля 2022 14:37

В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас был со следами коррозии и механическими повреждениями
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Боеприпас вывезли и уничтожили

Боеприпас вывезли и уничтожили

В поселке Комсомолец сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. 152-мм артиллерийский снаряд обнаружили рабочие при проведении земляных работ. Он был без маркировки со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением мер безопасности специалисты вывезли снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Фото пресс-службы управления Росгвардии