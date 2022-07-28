В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас вывезли и уничтожили
В поселке Комсомолец сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. 152-мм артиллерийский снаряд обнаружили рабочие при проведении земляных работ. Он был без маркировки со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.
- С соблюдением мер безопасности специалисты вывезли снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Фото пресс-службы управления Росгвардии