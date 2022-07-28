Тамбовчанин угнал из Стрельцов автомобиль, чтобы доехать до Тамбова

27 июля в 20 часов 23 минуты в дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение об угоне автомобиля в селе Стрельцы. Оперативники выехали на место и выяснили, что на улице Центральной у 24-летнего мужчины исчезла Лада Приора. Выяснилось, что мужчина приехал на работу, оставил транспорт незапертым на стоянке местного предприятия, а вечером не нашел машины на месте.

Место происшествия осмотрели, потерпевшего и всех возможных свидетелей опросили. Все наружные службы получили ориентировку на автомобиль, вскоре машину обнаружили в Тамбове на улице Интернациональной в технически исправном состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что его привлекла открытая дверь и оставленные ключи в замке зажигания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.