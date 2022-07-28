К музею Сергея Рахманинова в тамбовской Ивановке сделали дороги

В Тамбовской области отремонтировали два участка автомобильных дорог регионального значения, которые проходят по территориям Жердевского и Уваровского районов и ведут в деревню Ивановка, где находится музей-заповедник великого русского композитора Сергея Рахманинова. Общая протяженность отремонтированных дорог превышает 32 километра. Финансирование контракта — около 486 млн рублей.

Ремонт дорог начался в 2021 году. На первом этапе провели подготовительные работы, фрезерование изношенного покрытия проезжей части, ремонт водопропускных труб и устройство выравнивающего слоя. В 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий подрядная организация продолжила работы.

- На финальном этапе для безопасности дорожного движения на проезжей части установили барьерные ограждения, новые дорожные знаки и остановочные павильоны, нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика, обустроили пешеходные переходы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подходит к завершению ремонт автодороги регионального значения «Тамбов – Пенза» на участке в Тамбовском районе. В настоящее время подрядная организация завершает устройство верхнего слоя покрытия. Проводится укрепление обочин и устройство остановочных павильонов. Как сообщают представители заказчика «Тамбовавтодор», завершить ремонтные работы на данном участке планируют до конца текущего месяца.