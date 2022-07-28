Бывшего сотрудника тамбовского УФСИН оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку получить взятку и превышение должностных полномочий

Прокуратура Сосновского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №4. 30-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на получение взятки).

На следствии и в суде установили, что сотрудник колонии договорился с одним из осужденных за вознаграждение проносить для него на режимную территорию мобильные телефоны и комплектующие к ним. За каждый телефон сотрудник колонии должен был получать от осужденного денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Действуя согласно договоренности, злоумышленник в марте и мае 2022 года проносил в предметах одежды на территорию колонии мобильные телефоны и комплектующие к ним, однако вознаграждение получить не смог, так как его незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.