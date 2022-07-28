В Тамбовской области братья, одному из которых 12 лет, украли железную дверь

В селе Устье Мичуринского района от здания сельсовета, в котором проходит ремонт, похитили железную дверь. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные опросили местных жителей, которые видели, как двое молодых людей тащили железную дверь. В преступлении заподозрили 23-летнего мужчину и его младшего 12-летнего брата. На опросе они подтвердили, что взяли чужое имущество и собирались сдать его в пункт приема лома металлов. Дверь изъяли и вернули в сельсовет.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение кражи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - С семьей, где проживают братья, проводится профилактическая работа.