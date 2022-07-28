Тамбовчанин срубил десять дубов

В полиции поселка Дмитриевка МОМВД России «Мичуринский» возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Следователи выяснили, что в лесополосе около железнодорожного полотна кто-то спилили десять дубов. В ходе поисков преступника оперативники получили информацию о причастности к преступлению 48-летнего жителя Никифоровского района. На момент его опроса подозреваемый находился в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Как установлено полицейскими, дубы были спилены, распилены и реализованы, однако часть деревьев оперативникам удалось изъять и вернуть. Предварительный ущерб составил больше шести миллионов рублей.

- В рамках проведения дальнейших следственных действий назначено проведение трассологической экспертизы, устанавливаются и опрашиваются свидетели, изъято два грузовых автомобиля и две бензопилы, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщает прссс-служба УМВД России по Тамбовской области.