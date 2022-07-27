Тамбовчанин пробрался в магазин, чтобы украсть деньги и алкоголь

26 июля в 1 час 50 минут в кирсановскую полицию поступило сообщение о краже в магазине на улице Моршанский тракт. Выяснилось, что неизвестный с помощью кирпича разбил стекло, открыл пластиковое окно и проник внутрь торговой точки. Из кассы он украл 12 500 рублей и прихватил пару бутылок слабоалкогольного напитка. Эксперты-криминалисты нашли и изъяли с окна следы пальцев вора. Установленная наружная камера видеонаблюдения зафиксировала момент проникновения, полицейские изучили видеоматериал, а также опросили местных жителей.

В совершении преступления заподозрили 21-летнего уроженца Гавриловского района, который временно проживал в Кирсанове. Было установлено, что это не первая его кража. Задержанный признался в преступлении, выяснилось, что деньги он успел потратить на себя, часть похищенного у него изъяли.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.