Тамбовчанка Ульяна Баженова стала призеркой Всероссийской Универсиады-2022 по легкой атлетике

Ульяна Баженова. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В Чебоксарах завершились соревнования VIII Всероссийской Универсиады-2022 по легкой атлетике. Участие в турнире приняли спортсмены из 34-х регионов страны, которые представляли более 35-ти вузов.

Воспитанница отделения легкой атлетики ТОГАУ «СШОР №4 «Мичуринск» Ульяна Баженова стала третьей на дистанции 200 метров. В финале воспитанница Натальи Котовой показала результат 24,36 секунды. Ульяна уступила десять сотых Марине Максимовой из Пензенской области, финишировавшей второй, и 46 сотых – победительнице Наталье Комбаровой из Челябинской области.

Отметим, что для Баженовой это уже третья медаль в этом календарном году. В Брянске она победила на первенстве ЦФО на 200 метрах, а в Казани на первенстве России до 23-х лет показала третий результат опять же на 200-метровке.