Уборщица мичуринской автошколы обманом получала от учеников деньги за помощь в сдаче экзамена

В полиции Мичуринска возбудили и расследуют несколько уголовных дел по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». К уголовной ответственности привлекается уборщица автошколы наукограда, которая вводила учеников в заблуждение и получала от них деньги за якобы помощь в даче экзаменов на получение водительского удостоверения. На настоящий момент полицейскими установлено больше десяти подобных фактов. Люди, в надежде получить водительские права, передавали женщине по 50 тысяч рублей каждый. Как установили полицейские никакой помощи в сдаче экзаменов жительница Мичуринска не оказывала, знакомств не имела, а деньги просто присваивала. После неудачной сдачи экзамена обманутые люди приходили за объяснениями к аферистке, но та просила подождать какое-то время для положительного решения вопроса. Мошенническая деятельность длилась около полутора лет.

- Мичуринские следователи установили и опросили десять человек, которые стали жертвами мошенничества. Никто из них не получил свои деньги назад, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и уголовного розыска ОМВД России по городу Мичуринску устанавливают других пострадавших, которые стали жертвами аферистки.