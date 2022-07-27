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Происшествия27 июля 2022 8:24

Тамбовчанина подозревают в в обороте «шпионских» спецсредств

Мужчина купил оборудование и отдал его жене приятеля, чтобы та сдала экзамен в ГИБДД
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Спецоборудование потребовалось, чтобы сдать экзамен в ГИБДД

Спецоборудование потребовалось, чтобы сдать экзамен в ГИБДД

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя наукограда, которого подозревают в совершении преступления по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

- Установлено, что в мае текущего года мужчина приобрел в интернет-магазине видеорекордер с радиопередатчиком, относящийся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - В дальнейшем указанное устройство подозреваемый использовал для оказания содействия своим знакомым при сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.

Противоправная деятельность выявили и пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Фото УФСБ России по Тамбовской области