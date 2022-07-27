Охотинспекторы Тамбовщины выявили 285 нарушений

В Тамбовской области проходят мероприятия по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства во время охоты. По информации областного охотуправления, за январь-июнь 2022 года проведено около 1,6 тысячи рейдов.

Охотничьими инспекторами составлено 285 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей.

Отметим, что в этом году нарушителям предъявлены иски за незаконную добычу охотничьих ресурсов в размере 90 тысяч рублей. Причинённый незаконной охотой ущерб возмещен в полном объёме.

- За первые 6 месяцев текущего года в регионе выдано почти 4 тысячи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные угодья, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.