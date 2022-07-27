В столкновении автомобилей в Тамбове пострадали два человека

Авария произошла на улице Интернациональной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 26 июля около 21 часа 30 минут в районе дома № 37 ул. Интернациональной города Тамбова. 40-летний мужчина, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN», разворачивался не предоставил преимущество движения «ВАЗ-211440» под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 53-летняя пассажирка «ВАЗ-211440», на автомобиле скорой помощи ее доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель автомобиля «ВАЗ-211440» также обратился за медицинской помощью в больницу.