Тамбовчан приглашают отметить День Нептуна

В воскресенье, 31 июля, тамбовчан и гостей города на традиционный праздник День Нептуна приглашает городской парк культуры и отдыха. Всех ждут различные активные конкурсы, театрализованное представление, весёлые эстафеты и, конечно же, водная битва.

- Кульминацией праздника станет «Пенная вечеринка», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Гостям предлагается приносить с собой игрушечные водные пистолеты и водные пушки.

Программа праздника

10.00 - 12.00 – анимационная программа «Тайна золотого корабля»

16.00 - 17.00 – анимационная программа «Битва водой»

17.00 - 18.00 – танцевально – развлекательная программа с пеной «Пенная вечеринка»

18.00 - 20.00 – концертно-развлекательная программа с участием приглашённых диджеев «Вечеринка под открытым небом».