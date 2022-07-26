Тамбовчанин из ревности к бывшей жене расправился с ее знакомым

Утром 26 июля в одной из квартир по улице Свободной Тамбова обнаружили тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту в СО по Октябрьскому району Тамбова СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении данного преступления подозревается 42-летний тамбовчанин. По версии следствия, вечером 25 июля нетрезвый мужчина пришел к бывшей супруге, у которой в гостях находился ее знакомый. Разозлившись, на почве ревности он избил приятеля женщины, после чего задушил.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.