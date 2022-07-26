Число укушенных клещами тамбовчан превысило 1,5 тысячи

Жители Тамбовской области продолжают обращаться за помощью к медикам по поводу укусов клещей. По данным на 26 июля число пострадавших от членистоногих составляет 1525 человек, 539 из которых – дети. В аналогичном периоде прошлого года таких обращений было 1799, в том числе 498 детей. В 82,8% случаев люди подхватили клещей на территории населенных пунктов, в 12,9% - в природных условиях, в 4,3% – на территориях приусадебных участков.

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» проводят экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природе, такую работу ведут также в частных организациях. В этом году изучили 1415 экземпляров клещей, из них 1367 снятых с людей и 48 добытых в природе. В 20,3% получен положительный результат, в том числе 15,7% на клещевой боррелиоз, 0,1% – на моноцитарный эрлихиоз человека и 4,5 % – на гранулоцитарный анаплазмоз человека.

- Пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.