27 июля часть жителей Тамбова оставят без света

27 июля в Тамбове запланировали ремонт на объектах электроэнергетики. Из-за этого жителей ждет временное отключение света.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.30:

- ул. Мичуринская, д. 11-54;

- ул. Рабочая, д. 69-91;

- пер. Рабочий, д. 1-15;

- ул. К.Маркса, д. 176-210.

При проведении профилактических ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 14.00:

- ул. Андреевская, д. 1Б-1Ж;

- ул. Прохладная, д. 1-1Ж;

- ул. Пархоменко, д. 57-57Ж;

- д. Перикса.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30 ул. Киквидзе, д. 96-102;

с 14.00 до 16.30:

- ул. Астраханская, д. 170-186;

- ул. Карбышева, д. 2-12.