27 июля часть жителей Тамбова оставят без света

27 июля в Тамбове запланировали ремонт на объектах электроэнергетики. Из-за этого жителей ждет временное отключение света.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.30:
- ул. Мичуринская, д. 11-54;
- ул. Рабочая, д. 69-91;
- пер. Рабочий, д. 1-15;
- ул. К.Маркса, д. 176-210.
При проведении профилактических ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 14.00:
- ул. Андреевская, д. 1Б-1Ж;
- ул. Прохладная, д. 1-1Ж;
- ул. Пархоменко, д. 57-57Ж;
- д. Перикса.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30 ул. Киквидзе, д. 96-102;
с 14.00 до 16.30:
- ул. Астраханская, д. 170-186;
- ул. Карбышева, д. 2-12.