Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 12:09

Врио руководителя Тамбовской области Максим Егоров попал под санкции Великобритании

Меры предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Максим Егоров оказался в санкционном списке

Максим Егоров оказался в санкционном списке

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

26 июля Великобритания расширила список россиян, в отношении которых вводятся санкции. В нем, наряду с губернаторами и исполняющими обязанности глав российских регионов, оказался врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. В общей сложности список пополнили 42 человека.

- Попал под санкции правительства Великобритании. Иллюзий насчет отношения к России и политике нашего национального лидера не испытывал никогда. Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и «просвещенного Запада» оценена по достоинству, - отреагировал на произошедшее врио руководителя Тамбовской области Максим Егоров.

Напомним, санкции против РФ западные страны начали вводить после начала спецоперации на Украине. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.