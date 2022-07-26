Врио руководителя Тамбовской области Максим Егоров попал под санкции Великобритании

Максим Егоров оказался в санкционном списке Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

26 июля Великобритания расширила список россиян, в отношении которых вводятся санкции. В нем, наряду с губернаторами и исполняющими обязанности глав российских регионов, оказался врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. В общей сложности список пополнили 42 человека.

- Попал под санкции правительства Великобритании. Иллюзий насчет отношения к России и политике нашего национального лидера не испытывал никогда. Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и «просвещенного Запада» оценена по достоинству, - отреагировал на произошедшее врио руководителя Тамбовской области Максим Егоров.

Напомним, санкции против РФ западные страны начали вводить после начала спецоперации на Украине. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.