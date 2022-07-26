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Общество26 июля 2022 11:06

Мичуринские специалисты спасают канюка, который врезался в машину

Птица получила черпено-мозговую травму и повредила крылья
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Хищную птицу вылечат и отпустят на свободу

Хищную птицу вылечат и отпустят на свободу

Сотрудники Центра охраны хищных птиц продолжают оказывать помощь пострадавшим птицам в тесном сотрудничестве со специалистами Ветеринарного госпиталя Мичуринского государственного аграрного университета. Обыкновенный канюк стал жертвой столкновения с автомобилем. Неравнодушные люди подобрали раненую птицу на трассе и привезли к опытным профессионалам. Осмотр и рентгенографию провел ветеринарный врач Николай Денисов. У пернатого хищника легкая черепно-мозговая травма, а также повреждение растущих маховых перьев.

- После курса реабилитации канюк вернется в естественную среду обитания, - сообщают в МичГАУ.

Фото МичГАУ