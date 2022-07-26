Тамбовчане жалуются на звон колокольни Казанского монастыря

Жители Тамбова жалуются на звон, раздающийся с колокольни Казанского монастыря. Люди говорят, что в последнее время он разносится каждые 15 минут начиная с 6 до 23 часов, то есть с раннего утра и до позднего вечера. Причем первый 6-часовой звон звучит достаточно продолжительное время – в течение 5 минут.

- Сейчас тёплая погода и окна все открыты, - говорят тамбовчане. - Колокольный звон будит маленьких детей как ранним утром так и в течении дня. Кроме того, в регионе установлен режим тишины с 23 часу до 7 утра. Звон колокольни с 6 утра до 7 утра нарушает действующее законодательство Тамбовской области. Просим принять меры к епархии и указать ей на необходимость соблюдать закон и не нарушать тишину и покой граждан.

Как пояснили в управлении региональной безопасности области в действиях служителей церкви действительно есть формальные признаки состава административного правонарушения и несоблюдения закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Тамбовской области».

- В адрес Тамбовской епархии направлено письмо, в котором высказана просьба принять меры к устранению нарушения регионального законодательства, - говорят в управлении.