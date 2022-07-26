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Происшествия26 июля 2022 8:44

В торговом павильоне Котовска нашли 4 тысячи пачек поддельных сигарет

Контрафакт обнаружили во время проверки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

25 июля сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Котовску проводили проверку торговых объектов, павильонов и ларьков, расположенных в районе улицы Октябрьской на предмет законной организации торговли. Выяснилось, что в одном из торговых павильонов 27-летняя продавец торговала табачной продукцией с признаками контрафакта. Из незаконного оборота изъяли больше четырех тысяч пачек сигарет различных наименований, которые направили на экспертизу.

- По результатам исследования будет принято процессуальное решение о привлечении продавца и индивидуального предпринимателя к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.