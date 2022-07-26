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Происшествия26 июля 2022 7:40

Тамбовчанка оформила фиктивные справки о рождении близнецов и получала на них пособия

Афера продолжалась больше двух лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники мичуринской полиции выяснили, что 42-летняя местная жительница незаконно получала детское пособие. Как было установлено, она приобрела поддельные справки о рождении близнецов и, оформив свидетельства о рождении несуществующих детей, подала заявку на выплату детских пособий. С октября 2019 года женщина, у которой есть один ребенок, получала пособие, как многодетная мать.

- В настоящий момент проводится проверка и подсчет ущерба, нанесенного злоумышленницей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».