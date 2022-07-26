В Тамбове открыли движение по улице Советской

Движение по улице Советской открыли утром 26 июля Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на сутки раньше, чем планировалось, завершили ремонтные работы на теплосети на пересечении Советской и Куйбышева, из-за которых пришлось перекрывать проезжую часть. Рано утром 26 июля движение автомобилей и общественного транспорта на этом участке открыли.

Напомним, необходимость замены теплосети вызвана капитальным ремонтом Советской. Заменить изношенный участок теплотрассы требовалось до укладки нового асфальта.

К работам приступили в ночь на 23 июля. Ожидалось, что они продлятся по вторник включительно. Но рабочим удалось завершить перекладку трассы досрочно. Участок изношенных сетей заменили на трубы в ППУ-изоляции. Срок их службы не менее 25 лет.

- Предстоящей ночью, если позволят погодные условия, подрядчик продолжит укладку выравнивающего слоя на Советской, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.