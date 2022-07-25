В Тамбовской области иномарка столкнулась с мотоблоком

Водитель иномарки не соблюдал дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали легковой автомобиль и мотоблок, произошла в Пичаевском районе 23 июля в 16 часов 55 минут. 41-летний водитель «NISSAN ALMERA» не соблюдал необходимую дистанцию и столкнулся с движущимся впереди мотоблоком «Ока» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «NISSAN ALMERA» не пострадал, водитель мотоблока «Ока» самостоятельно обратился в приемное отделение Пичаевской ЦРБ, госпитализировать его не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - 15-летнего пассажира иномарки на автомобиле скорой помощи доставили в больницу.