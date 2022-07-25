В соцучреждения Тамбовской области попали фальсифицированные продукты

В соцучреждения области попала большая партия фальсификата. Нарушение обнаружили специалисты управления Россельхознадзора, которые занимаются мониторингом системы «Меркурий». Выяснилось, что ООО «Оптрусторг» поставил 15,5 тонн молочной и 1 тонну мясной продукции неизвестного происхождения в ряд медицинских учреждений региона. На маркировке продукции оказались указаны недостоверные сведения о производителях, которые соответственно, её не вырабатывали. Более того, специалисты отобрали пробы продукции и выяснили, что в ней присутствует молочный жир.

Информацию о поставке некачественной мясной и молочной продукции направили в учреждения, куда она поступала. Также материалы дела направили в правоохранительные органы. На их основании в СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследуют уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание за такое преступление – 6 лет колонии. Кстати, весной ещё одно уголовное дело, но уже по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» в отношении фирмы-поставщика возбудили в УМВД России по Тамбовской области.

После того, как у организации начались проблемы с законом, поставки продукции больницы прекратились. Жалобы на фирму заказчики продукции отправили в региональное УФАС, где приняли решение включить сведения об ООО «ОПТРУСТОРГ» и его генеральном директоре включены в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма два года не сможет участвовать в бюджетных закупках.