У тамбовчанина украли кошелек с 43,5 тысячами рублей

В полицию Котовска обратился 39-летний местный житель, который сообщил о краже кошелька. Благодаря записям камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина потерял кошелек на автозаправочной станции, его подобрал посетитель, личность которого сразу установлена. Им оказался нигде неработающий 40-летний тамбовчанин. Он увидел, как у мужчины выпал кошелек и забрал его себе. В кошельке находились банковские карты, водительское удостоверение, документы на автомобиль, а также 43,5 тысячи рублей. Вора доставили в отделение полиции, где он признался в преступлении и пояснил, что все наличные деньги уже потратил. Кошелек с остальным содержимым изъяли у него дома.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.