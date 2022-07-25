Тамбовский «Спартак» одержал первую победу в сезоне

Поздравить спартаковцев в раздевалку пришел и врио губернатора Максим Егоров

В матче второго тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле обнинский «Квант». Клубы по-разному начали чемпионат. «Волки» уступили в Курске «Авангарду» (0:2), а «Квант» отстоял ничью в Москве со «Строгино» (1:1).

Но в первом же домашнем матче при полном аншлаге основанный в текущем месяце тамбовский клуб сумел порадовать своих почитателей. После нулевого первого тайма команды выдали сверхрезультативную игру во втором. На 51-й минуте Абрамов вывел «Квант» вперед. Но «Спартак» это только лишь раззадорило. Всего за 13 минут (с 60-й по 73-ю) тамбовчане провели четыре разящих атаки. Хет-трик оформил Роман Жеребятьев, еще один мяч провел Сергей Архипов. На 79-й минуте Шабанов поразил свои ворота, но на исходе встречи это никак не отразилось – 4:2 в пользу «Спартака».

«Спартак»: Вялов, Карпухин (Масленников, 81), Дворяшин, Шабанов, Скрыпников (С.Архипов, 56) , Трифонов (Мишутин, 56), Новиков, А.Архипов (Бзикадзе, 66) , Чернышов, Запрудских, Жеребятьев.

После двух туров в подгруппе 1 с шестью очками лидируют «Сахалинец» и «Авангард».

У «Спартака», липецкого «Металлурга» и «Рязани» по три очка. Они делят места с пятого по седьмое. В третьем туре наши парни сыграют 30 июля в Москве со «Строгино».

Фото со страницы ФК «Спартак» в VK