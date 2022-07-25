В Тамбовской области пройдет ярмарка «Бондарская карусель»

30 июля в селе Бондари Тамбовской области пройдет межрегиональная торгово-ремесленная ярмарка «Бондарская карусель». Это событие посвящено старинным промыслам Бондарской земли - сапожному и валяльному делу. Откроется ярмарка в 10 часов на центральной площади села Бондари театрализованным представлением. Для гостей и жителей села будут организованы мастер-классы, игра в лото, эстафеты с обувью, дефиле с обувью, презентация «Валенок счастья». С раннего утра на площади развернут торговлю тамбовские производители и ремесленники. Здесь же гостям предложат шашлык, свежую выпечку, кондитерские изделия, различные напитки. Ярким событием станет приготовление Бондарской окрошки в 250-литровой дубовой бочке, ее смогут попробовать все желающие.

На площадке «Сельский двор» можно будет увидеть различных сельскохозяйственных животных. Детей ждут веселые аттракционы, качели и карусели, спортивные и туристические площадки. Вечером гостей ярмарки ждет праздничная программа и фейерверк.