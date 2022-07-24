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Происшествия24 июля 2022 13:36

В Тамбовской области в реке Ворона утонула 13-летняя девочка

Подросток не умела плавать
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка пришла на речку с друзьями

Девочка пришла на речку с друзьями

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мучкапском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме . Трагедия произошла 24 июля в реке Ворона. Утонула 13-летняя школьница. По предварительным данным, она пришла к водоему со сверстниками, плавать не умела. На место трагедии выехали руководитель и следователь Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области.

- Начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.