В Тамбовской области в реке Ворона утонула 13-летняя девочка

Девочка пришла на речку с друзьями Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мучкапском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме . Трагедия произошла 24 июля в реке Ворона. Утонула 13-летняя школьница. По предварительным данным, она пришла к водоему со сверстниками, плавать не умела. На место трагедии выехали руководитель и следователь Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области.

- Начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.