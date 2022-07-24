В социальные учреждения Тамбовской области поставляли нелегальные мясо и молоко

В социальные учреждения Тамбовской области поставляли нелегальную мясную и молочную продукцию. В июне следователи возбудили уголовное дело по материалам сотрудников межобластного управления Россельхознадзора

Так, во время проверки выяснилось, что ООО «Оптрусторг» поставил 15,5 тонн молочной и 1 тонну мясной продукции неизвестного происхождения в ряд учреждений социальной сферы региона. При этом на маркировке продукции указаны недостоверные сведения о производителях, которые её не вырабатывали. Специалисты отобрали пробы, которые показали, что под видом молочной продукции были товары с заменителем молочного жира. А это не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

О фактах поставки некачественной мясной и молочной продукции были извещены социальные учреждения региона. Материалы дела были направлены в правоохранительные органы.