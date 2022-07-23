Житель Узбекистана раскладывал в Тамбове героин

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, которого обвиняют в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 23-летний обвиняемый по предварительному сговору с неизвестным, в период с 18 по 22 октября стал устраивать на территории Тамбова тайников с закладками наркотиков.

Выяснилось, что больше 193 граммов героина он приобрел в Воронеже. Несколько свертков мужчина разместил в тайниках у жилых домов на территории Октябрьского района Тамбова. 22 октября сотрудники полиции задержали его у дома № 58 по ул. Правды. При досмотре у иностранца нашли 95 свертков с героином. Также изъяли наркотики, которые он спрятал в тайниках.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.