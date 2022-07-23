Для строительства сквера на улице Киквидзе Тамбова определили подрядчика

В Тамбове с третьей попытки выбрали подрядчика, который займется благоустройством территории возле детского сада «Дюймовочка» на улице Киквидзе. Напомним, выигравший первый аукцион подрядчик не приступил к работам, в итоге его занесли в список недобросовестных поставщиков. Второй аукцион не состоялся из-за отсутствия претендентов. Горадминистрации снова пришлось снова выходить на торги.

- Теперь подрядчик определён, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - К работам по благоустройству территории и созданию нового сквера для жителей микрорайона на улице Киквидзе приступаем через неделю.