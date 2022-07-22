Экс-депутат Тамбовской областной Думы Алексей Жирнов получил год условно за мешенничество

Прокуратура области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва Алексея Жирнова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

- Депутат фиктивно трудоустроил на должность своего помощника знакомого, который с момента своего «трудоустройства» в областную Думу до марта 2020 года фактически свои профессиональные обязанности не исполнял, но всю заработную плату более трех лет передавал депутату – сначала наличными, а затем передал ему банковскую карту с паролем доступа, - сообщает СУ СКР по региону. - Таким образом, фигурант похитил средства Тамбовской областной Думы в размере около 700 тысяч

В целях возмещения вреда, причинённого преступлением, прокуратурой области в суд с материалами дела направлено исковое заявление в порядке ст. 44 УПК РФ в интересах Тамбовской области.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Иск прокуратуры области удовлетворен в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор суда не вступил в законную силу.