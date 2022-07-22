Тамбовчанина, напавшего на 6-месячного ребенка, на два месяца отправили в СИЗО

22 июля Советский районный суд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который двумя днями ранее на пересечении улиц К. Маркса и Рязанской г. Тамбова выхватил из коляски прохожей 6-месячного ребенка, после чего бросился с ним на капот проезжавшего мимо автомобиля.

По этому факту в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». 22 июля в Советский районный суд г. Тамбова поступило ходатайство следователя СО по Октябрьскому району г. Тамбова СУ СКР по региону об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

- Изучив представленные следователем материалы, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить заявленное ходатайство и избрать подозреваемому в покушении на жизнь малолетнего ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в судебном департаменте Тамбовской области.