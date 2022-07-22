Автомастер из Тамбова распиливал и продавал в лом отданные в ремонт чужие автомобилия

В полиции Тамбова закончили расследование уголовного дела, которое возбудили по ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В совершении этих преступлений обвиняется 34-летний предприниматель из областного центра, занимающийся ремонтом, в том числе грузовых автомобилей. В феврале 2020 года через наш город транзитом проезжал грузовик МАЗ, принадлежащий предпринимателю из Белгородской области. Машина сломалась, водитель обратился за помощью к тамбовскому мастеру, который взялся за ремонт. В телефонных разговорах с белгородским владельцем он обещал выполнить ремонт, но постоянно сдвигал сроки. В декабре 2020 года белгородский владелец МАЗа, приехав в Тамбов, не нашел свой автомобиль, сданный в ремонт, и написал заявление в полицию. В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, что грузовик распилили на части и сдали в пункт приема металлолома за 80 тысяч рублей при фактической стоимости грузовика в 400 тысяч рублей.

Кроме этого, полицейские выяснили, что аналогичным образом тамбовский предприниматель завладел грейдером стоимостью в один миллион рублей в августе 2021 года у другого предпринимателя из областного центра. А в декабре этого же года также распилил его на части и сдал в пункт приема лома металлов по цене в несколько раз дешевле реальной стоимости.

- Уголовное дело обвинительным заключением направлено в прокуратуру Советского района города Тамбова для утверждения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение этих преступлений обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.