Тамбовчанин лишился полумиллиона рублей, поверив звонку лжесотрудника телефонной компании

В Тамбовской области зафиксировали новый случай мошенничества. 18 июля 44-летнему тамбовчанину поступил звонок с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником фирмы сотового оператора, в которой обслуживался мужчина. Он сообщил ему, что кто-то якобы пытается подключить услугу переадресации и если это не инициатива владельца номера, то ему необходимо отменить запрос. Мужчине пришел код, который необходимо было назвать звонившему, что он и сделал. 21 июля мужчине снова позвонили, но на этот раз представились сотрудниками банка, которые предупреждали его о подозрительных переводах. Мужчина, зная о подобных схемах мошенничества, прекратил разговор и решил лично посетить банк. На месте ему сообщили, что с его счета было списано 495 000 рублей.

- Потерпевший обратился к сотрудникам полиции, которые установили, что ему звонили не представители сотового оператора, а мошенники, которые с помощью запроса кода подключили смс-переадресацию на свой номер, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - С помощью смс-сообщений они смогли зайти в онлайн-банкинг и перевести чужие сбережения на свои счета.