В Тамбове 16-летний подросток за рулем LADA LARGUS протаранил два припаркованных автомобиля

В ДТП оказались повреждены четыре автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал 16-летний водитель, произошла 21 июля во втором часу ночи в районе дома № 20 ул. Сенько города Тамбова. 16-летний подросток, управлявший «LADA LARGUS» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗ-2824» который от удара отбросило на стоящую рядом «LADA-217030 PRIORA». После этого автомобиль «LADA LARGUS» продолжил движение и протаранил «HYUNDAI ELANTRA».

- В результате аварии несовершеннолетнего водителя на автомобиле скорой помощи доставили в тамбовскую областную детскую клиническую больницу, госпитализация ему не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.