В Тамбовской области многодетная мать получила матпомощь в 10 тысяч рублей, но половину забрали судебные приставы в счет долга по кредиту

В прокуратуре Мичуринского района провели проверку по обращению местной жительницы, которая побывала на личном приеме у прокурора области Александра Гулягина.

Выяснилось, что в Мичуринском РОСП УФССП России по Тамбовской области находятся 3 исполнительных документа о взыскании с женщины задолженности по кредитам.

10 июня в администрации Мичуринского района заявительнице, являющейся многодетной матерью, решили оказать материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Но после того, как эти деньги поступили на счет женщины, на основании постановления судебного пристава-исполнителя, 5 тысяч рублей банк удержал в счет взыскания по исполнительному производству.

Проверка прокуратуры показала, что в нарушение Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ЦБ России 29.06.2021 № 762-П, должностным лицом администрации района был неверно указан код вида дохода, что привело к нарушению прав многодетной матери.

- По данному факту прокуратура района внесла представление главе Мичуринского района, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Взысканные деньги возвращены заявительнице.