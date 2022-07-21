Стало известно, как в Тамбове организуют движение на время перекрытия Советской

Схема объезда Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 23 по 26 июля в Тамбове для движения транспорта будет перекрыт участок улицы Советской, расположенный в районе улицы Куйбышева. Здесь запланировали ремонт теплосетей. Из-за этого не будут работать остановки «Московская» по обеим сторонам улицы. Согласно подготовленной горадминистрацией схеме, общественный транспорт, следующий из южной части города, будет объезжать участок по улице Студенецкая набережная по улице К. Маркса, остальные участники движения должны следовать по ул. Мичуринской, для машин и автобусов, следующих из северной части города объезд сделали через улицу Чичканова.