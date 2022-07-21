В центре Тамбова на четыре дня перекроют проезд по Советской

В ночь на субботу с 00.00 часов 23 июля и до 26 июля включительно в Тамбове начнет действовать запрет на транспорта, включая общественный, по улице Советской на пересечении с Куйбышева. Здесь будут менять теплосети, проходящих через проезжую часть.

Коммуникации на этом участке улицы давно требовали ремонта. В ближайшее время в рамках комплексного ремонта улицы Советской дорожники приступят к укладке асфальта, но до этого решили сначала заменить трубы.

- ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» поручено разработать проект организации дорожного движения, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения на участке в месте проведения ремонтных работ, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Контроль за безопасностью дорожного движения в месте проведения ремонтных работ на пересечении улиц Куйбышева и Советской обеспечат сотрудники УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.