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Общество21 июля 2022 12:02

В Тамбовской области на берегу пруда нашли труп 85-летней женщины

Насильственных признаков смерти на теле не обнаружили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина пошла к соседке, но почему-то оказалась на берегу водоема

Женщина пошла к соседке, но почему-то оказалась на берегу водоема

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В обед 21 июля на берегу водоема в селе Керша Рассказовского района нашли тело 85-летней местной жительницы. Еще 19 июля женщина ушла из дома, якобы к соседке, чтобы отдать долг, и не вернулась. Ее труп обнаружили местные жители. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили.

- Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливают следователи Рассказовского МСО СУ СК по региону. Начата процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.