В Тамбовской области на берегу пруда нашли труп 85-летней женщины

Женщина пошла к соседке, но почему-то оказалась на берегу водоема Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В обед 21 июля на берегу водоема в селе Керша Рассказовского района нашли тело 85-летней местной жительницы. Еще 19 июля женщина ушла из дома, якобы к соседке, чтобы отдать долг, и не вернулась. Ее труп обнаружили местные жители. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили.

- Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливают следователи Рассказовского МСО СУ СК по региону. Начата процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.