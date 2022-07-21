ХК «Тамбов» усилился вратарем из Белгорода

В прошлом сезоне Илья Фирсов пропускал в Белгороде не менее четырех шайб в среднем за игру. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Голкипер МХК «Белгород» Илья Фирсов продолжит карьеру в ХК «Тамбов». С «волками» 18-летний игрок подписал рассчитанный до 2024 года контракт.

В прошлом сезоне Фирсов провел за белгородский клуб 22 матча, в которых пропустил 53 шайбы. В кампании-2020/21 Илья выступал за два клуба – «Белгород» (11, 24) и вологодский «Металлург» (два, семь).

Как сообщалось ранее, тамбовский «Спартак» проиграл в первом матче сезона в Курске. Встречу омрачило неспортивное поведение хозяев. Этот поединок пошел в зачет «Кубка Черноземья» на призы «Комсомольской правды».