В Тамбове началась реставрация кинотеатра «Родина»

"Родина" была самым крупным кинотеатром Тамбова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре начались работы по сохранению и реставрации здания объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина». Здание не используется уже несколько лет и нуждается в срочных работах по сохранению.

Ремонтные работы планировалось провести еще в 2021 году, но были отложены из-за объективных обстоятельств, связанных с передачей наследства.

- В настоящее время юридическая сторона вопроса решена, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Достигнута договоренность с собственником здания по разработке проектной документации, заключен договор с подрядной организацией.

По окончании работ на здании будет установлена информационная надпись, содержащая сведения об объекте.

На месте здания кинотеатра «Родина» в начале ХIХ столетия находилась усадьба одного из самых зажиточных горожан - Николая Матвеева. После революции здесь располагалось отделение тамбовского пролеткульта. В конце 20-х годов прошлого столетия во время сильного пожара здание сгорело. В конце 30-х годов на этом месте началось строительство самого большого в области кинотеатра и завершилось в первые месяцы войны.

Летом 1954 года в кинотеатре произошла авария, после чего возникла необходимость восстановления здания. Реконструировали его в духе сталинского классицизма по проекту архитектора Владимира Самородова.

Кинотеатр «Родина» стал самым благоустроенным и представительным кинотеатром Тамбова, в котором действовало два больших зала — голубой и зеленый. А над фойе располагался еще и малый зал, в котором проводились кинофестивали, вечера, устраивались концерты.

В 2002 году компанией «Плазма-фильм» проведена очередная реконструкция кинотеатра. В мае 2014 года кинотеатр «Родина» был вновь закрыт на реконструкцию, а затем продан.