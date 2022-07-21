В Тамбовском районе пройдет фестиваль ремесленного сыра

В субботу, 23-го июля, в 11 часов в парке села Стрельцы состоится фестиваль ремесленного сыра «ProСЫР». Фестиваль соберет не только местных сыроваров, но и мастеров сырного дела из Воронежа, Липецка, Рязани и Подмосковья. Гурманы смогут продегустировать самые изысканные сорта сыра, узнать об особенностях их приготовления, а также проголосовать за понравившийся продукт на конкурсе сыров, который предполагает четыре номинации: «Народный сыр», «Выбор профессионалов», «Самый креативный сыровар» и «Гран При».

Организаторы предоставили возможность всем участникам фестиваля выбрать победителя в номинации «Народный сыр».

В фестивальной программе: мастер-классы, выставка-продажа от ремесленников, работа детских площадок, зона пикника, выступление московского клоун-театра «Высокие братья».

- Вечером пройдет праздничный концерт, где выступят как тамбовские творческие коллективы, так и артисты из других регионов. Кульминацией мероприятия станет фейерверк, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, первый сырный фестиваль Тамбовского района состоялся в 2019 году. В нем приняли участие фермеры региона, представив свою продукцию