Тамбовчанина, напавшего на 6-месячного малыша, задержали водители

С чужим ребенком на руках мужчина запрыгнул на капот автомобиля Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове продолжают разбирательство по факту ЧП с маленьким ребенком, которое произошло 20 июля около 16 часов на перекрестке улиц К. Маркса и Рязанской. Напомним, в это время здесь находилась 34-летняя женщина с коляской, в которой лежал ее 6-месячный сын. Внезапно, незнакомый ей мужчины выхватил малыша из коляски и бросился на дорогу. Будучи на проезжей части он запрыгнул на капот машины, остановившейся на красный сигнал светофора. Водители, которые стали свидетелями происшествия вышли из автомобилей, забрали ребенка и задержали мужчину, которого позже передали полицейским.

- УМВД России по Тамбовской области благодарит людей за оказание помощи в задержании подозреваемого в совершении преступления, - говорят в пресс-службе УМВД России по региону.

Ребенка сразу отвезли в больницу, у мальчика диагностировали ушибы мягких тканей лица, в госпитализации малыш не нуждался и его с мамой отправили домой. В СУ СКР по Тамбовской области в отношении напавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 51-летнему мужчине, который подозревается в совершении этого преступления, назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тамбовской области.